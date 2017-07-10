رئيس الزمالك يرفع حذاءه في وجه الوايت نايتس

المواطن - أحمد بيومي

رفع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، حذاءه في وجه جماهير الوايت نايتس في استاد برج العرب، وذلك رداً على الهتافات الغاضبة، عقب توديع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الزمالك قد تعادل بنتيجة 2/2 مع أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة حالة من الشد العصبي والانفلات الأمني، حيث أشعل جماهير الزمالك الشماريخ في مدرج الدرجة الثالثة قبل انطلاق المباراة.

وحدثت مناوشات بين ألتراس الزمالك وأمن فالكون المسؤول عن تأمين المباراة، بسبب محاولات الوايت نايتس العبور إلى مدرج الثالثة يمين الذي تقرر إغلاقه قبل انطلاق اللقاء.

وقامت قوات الأمن بالتدخل وسيطرت على الموقف سريعاً لتبقى جماهير الزمالك في المدرجات المخصصة لتذكرة الدرجة الموحدة.

وبهذه النتيجة رفع أهلي طرابلس رصيده إلى 9 نقاط، يحتل بها المركز الثاني بعد نادي اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر بـ11 نقطة، بعد فوزه على كابس يونايتد بطل زيمبابوي بـ4 أهداف مقابل هدف.