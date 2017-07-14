رئيس النصر يوقع مع جيبور 3 سنوات.. شاهد بالفيديو أجمل لقطات وأهداف اللاعب

المواطن ـ محمد سلام

وقع رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، رسميًّا عقدًا مع المحترف الليبيري ويليام جيبور، لمدة لثلاث سنوات قادمة، وأعلن حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” أن اللاعب سيصل مساء غدٍ السبت إلى معسكر النصر، في تركيا للانضمام إلى تدريبات العالمي.

وكانت إدارة نادي النصر قد أنهت إجراءات شراء عقد المهاجم الليبيري ويليام جيبور، لاعب نادي ريو آفي البرتغالي، والمُعار إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي، وذلك لمدة 3 سنوات، مقابل 3.4 مليون دولار.

وكان جيبور قد فاز بلقب هداف الدوري المغربي في الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وإليكم مقطع فيديو يستعرض أبرز مهارات وأهداف اللاعب مع فريق الوداد المغربي..