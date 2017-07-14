رئيس برشلونة السابق: نتقدم بمسافة كبيرة عن ريال مدريد

المواطن ـ وكالات

عاد رئيس برشلونة الأسبق خوان جاسبارت لفتح النار على الغريم ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يظل الأفضل في إسبانيا على الرغم من الإنجازات التي حققها فريق زين الدين زيدان خلال الموسم الماضي.

وظهر جاسبارت في مقابلة مع إذاعة “كادينا كوبيه”، حيث عاد لمقارنة قطبي الكرة الإسبانية قائلًا: “برشلونة لا يزال متقدمًا بملايين الكيلومترات عن ريال مدريد، نحن نمتلك فريق أفضل مع تمثيل أكبر لمدرستنا وفلسفتنا”.

وأضاف رئيس برشلونة الأسبق قائلًا: “أقول هذا كمشجع، وأعلم أن مشجعي ومسؤولي ريال مدريد سيقولون نفس الشيء عن فريقهم، لدينا منافسة كبيرة على المستوى الرياضي، وبالتأكيد لا أتمنى لهم (ريال مدريد) حظًّا جيدًا في المستقبل، لكن أنا أعترف بالعمل الكبير الذي قدموه الموسم الماضي”.

وعن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة قال جاسبارت: “التجديد مع ميسي أفضل شيء ممكن بالنسبة لبرشلونة على الرغم من أنه تأخر قليلًا، الكل في إسبانيا وأوروبا كان يتمنى سيناريوهات أخرى، سيكون من النفاق أن تعتقد أنهم في مدريد سعداء بعد تجديد عقد ليو ميسي”.

كما تحدث جاسبارت عن ميركاتو برشلونة الحالي قائلًا: “الأمور لا يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح، يمكنني تفهم الفشل في التعاقد مع فيراتي؛ لأنه ينتمي إلى باريس سان جيرمان، لكن الفشل في التعاقد مع باولينيو من الصين كيف يكون ذلك؟! بالتأكيد هناك خطب ما”.