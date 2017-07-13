ردع إيران مطلب يمني من المجتمع الدولي

المواطن ـ اليمن:

ناشدت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ‏ضد إيران.‏

واتهمت الحكومة الشرعية، في اجتماع استثنائي اليوم في عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، طهران بالإصرار ‏على إطالة أمد الحرب في اليمن، من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ ‏التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم ‏الممرات التجارية الدولية في العالم.‏

وأشادت الحكومة بإحاطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ‏ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإحاطة تضمنت رؤية واضحة مستندة إلى ‏مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.‏

وأثنت الحكومة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على استمرار الموقف الدولي ‏الموحد تجاه قضية اليمن، والوقوف مع الشرعية، ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب، ‏واستكمال تطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد، وفقًا لمخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني الشامل التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي.‏

وأكّدت الحكومة، أنها تتابع باهتمام التحذيرات التي صدرت في الكلمات التي ألقيت بجلسة ‏مجلس الأمن عن الحالة الإنسانية المتردية وتفشي وباء الكوليرا، مشيرة إلى إدراكها أن ‏المجتمع الدولي على اطلاع كامل بأساس وجذر المشكلة التي يتجرع ويلاتها الشعب اليمني.‏

وبيّنت الحكومة أنَّ “الوضع في اليمن يقتضي التحرك الجاد والفاعل للضغط على الانقلابيين ‏وداعميهم لوضع حد لكل ذلك والانصياع للقرارات الدولية والإرادة الشعبية”.‏