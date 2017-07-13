ردع إيران مطلب يمني من المجتمع الدولي

ناشدت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران.
واتهمت الحكومة الشرعية، في اجتماع استثنائي اليوم في عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، طهران بالإصرار على إطالة أمد الحرب في اليمن، من خلال تزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.
وأشادت الحكومة بإحاطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الإحاطة تضمنت رؤية واضحة مستندة إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.
وأثنت الحكومة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن، والوقوف مع الشرعية، ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب، واستكمال تطبيق استحقاقات المرحلة الانتقالية لبناء اليمن الجديد، وفقًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي حظيت بالإجماع المحلي والتأييد العربي والإقليمي والدولي.
وأكّدت الحكومة، أنها تتابع باهتمام التحذيرات التي صدرت في الكلمات التي ألقيت بجلسة مجلس الأمن عن الحالة الإنسانية المتردية وتفشي وباء الكوليرا، مشيرة إلى إدراكها أن المجتمع الدولي على اطلاع كامل بأساس وجذر المشكلة التي يتجرع ويلاتها الشعب اليمني.
وبيّنت الحكومة أنَّ “الوضع في اليمن يقتضي التحرك الجاد والفاعل للضغط على الانقلابيين وداعميهم لوضع حد لكل ذلك والانصياع للقرارات الدولية والإرادة الشعبية”.