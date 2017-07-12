رسالة الخارجية الإماراتية لمفوضية حقوق الإنسان: الجزيرة تجاوزت عتبة التحريض إلى العداء والعنف

المواطن - وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن تجاوزات قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب تعدت عتبة التحريض إلى العداء والعنف الذي يجب التصدي له.

وقالت الخارجية في خطاب وجهته إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن قناة الجزيرة تروج للفكر المتطرف من خلال استضافة رموز هذا الفكر الإرهابي للتحريض ضد الأنظمة العربية.

وأضافت أن قناة الجزيرة القطرية وفرت منصة لكل من أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وخالد مشعل من حركة حماس وحسن نصر الله زعيم حزب الله الإرهابي وآخرين لبث سمومهم للجماهير.