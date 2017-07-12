رسالة عاجلة للنقل.. تداركوا طريق يبس – المخواة قبل وقوع الكوارث

المواطن - ماجد الزبيدي - القنفذة

تذمر أهالي قرية يبس القرن بمحافظة القنفذة، ومرتادو الطريق الذي يربط قرية يبس شرقاً بمحافظة المخواة، من إهمال وزارة النقل التي تجاهلت إكمال مشروع طريق قريتهم.

وأوضح نائب المجلس البلدي بالمظيلف عبد العزيز الزبيدي لـ”المواطن” أنّ وزارة النقل تجاهلت وسائل السلامة، واللوحات التحذيرية بالطريق، بالإضافة إلى عدم وضع حواجز الحماية وخطوط مسار الطريق.

وقال الزبيدي: التصميم الهندسي للطريق تكثر به المنحنيات الخطيرة التي قد تتسبب في حوادث مرورية مستقبلاً .

وأضاف أن عدم ردم الحفر المجاورة للطريق تشكل هي الأخرى خطراً على مرتادي الطريق، لاسيما في الليل كون الطريق يفتقد للإنارة.

وطالب الزبيدي بسرعة تحرك وزارة النقل لإزالة تلك الأخطار ومعالجتها قبل أنْ تسبب أضراراً في الممتلكات والأنفس لمرتادي الطريق.