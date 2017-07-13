رسمياً.. سعد لكرو المغربي إلى صفوف النصر

المواطن - وكالات

أيام قليلة تفصل انتقال اللاعب المغربي الموهوب سعد لكرو إلى صفوف النصر بعد إعلان النادي تعاقده مع اللاعب.

وكان نادي النصر قد أعلن رسمياً تعاقده مع سعد لكرو قادماً من نادي الدفاع الحسني الجديدي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

واتفقت إدارة نادي النصر مع الظهير الأيسر لاعب نادي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي سعد لكرو لتمثيل الفريق بنظام الإعارة لموسم مع أحقية شراء بطاقته.

ويأتي تعاقد نادي النصر مع سعد لكرو ليغلق ملف المفاوضات بشأن ضم ظهير أيسر النادي الأهلي، التونسي علي معلول.

ومن المقرر أن يلتحق سعد لكرو بمعسكر النصر بتركيا خلال الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق في 22 يوليو الجاري.