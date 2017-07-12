رسمياً.. وزارة التعليم تنفي اعتماد التقويم الدراسي

المواطن - الرياض

نفت وزارة التعليم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتماد التقويم الدراسي لهذا العام ١٤٣٨هـ.

وأكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي أن التقويم الدراسي لم يتم اعتماده حتى الآن.

وقال متحدث وزارة التعليم عبر حسابه على “تويتر”: ” التقويم الدراسي للعام ١٤٣٨هـ لم يتم اعتماده حتى الآن”.

الجدير بالذكر أن روزنامة التقويم الدراسي السابق انتهت في العام الدراسي الماضي بعد إقرارها في عام 1428هـ، لمدة عشر سنوات من قبل مجلس الوزراء.

هذا وينتظر المواطنون إعلان وزارة التعليم عن اعتماد التقويم الدراسي الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.