رسميا.. تشيلسي يضم باكايوكو من موناكو

المواطن - وكالات

أعلن فريق تشيلسي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضم الفرنسي تيموي باكايوكو، إلى صفوفه قادما من موناكو، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وعبر باكايوكو عن مشاعره، بالقول: “أنا سعيد جدا بالانضمام إلى صفوف هذا الفريق الرائع، منذ الطفولة كنت أتابع مباريات تشيلسي، وانتقالي له أمر طبيعي لأني سألعب لفريقي المفضل منذ الطفولة”.

وأضاف الفرنسي “أتطلع حاليا للتطور أكثر تحت إشراف هذا المدرب الرائع (الإيطالي أنطونيو كونتي) وإلى جانب العديد من الزملاء المميزين”.

وأشاد المدير التقني لتشيلسي، مايكل إيمينالو، باللاعب الفرنسي، بقوله: “رغم صغر سنه، إلا أن باكايوكو يملك خبرة كبيرة سواء بفوزه بالدوري الفرنسي أو بوصوله إلى دور متقدم في دوري الأبطال”.

وتأخر الإعلان عن صفقة باكايوكو، التي قدرتها الصحف بـ 40 مليون يورو، بعد أن كشفت الصحف الإنجليزية عن أنه يعاني من إصابة بالركبة ظهرت خلال الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب، يوم أمس الجمعة، وأصبح الفرنسي ثالث لاعب ينضم إلى صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كاباييرو وروديغير.