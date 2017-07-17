رسميًّا.. أحمد حجازي رابع مصري في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون، اليوم رسميًّا، عن تعاقده مع مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد حجازي ليصبح رابع لاعب مصري يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: ”بشكل رسمي، وست بروميتش ألبيون يكمل توقعيه مع المدافع الدولي المصري صاحب الـ26 عامًا أحمد حجازي”.

وذكر فريق المدرب توني بوليس أن حجازي وقع على عقد مدته موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقيقة الشراء، لكن لم يتم الكشف عن ثمن الصفقة، في حين أن وسائل الإعلام تقدرها بمليون يورو.

الجدير بالذكر أن حجازي بات رابع المصريين في البريميرليج بعد محمد النني لاعب آرسنال ومحمد صلاح في ليفربول ورمضان صبحي في ستوك سيتي.