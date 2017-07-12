رسميًّا.. يوفنتوس يُنهي صفقة دوجلاس كوستا

المواطن ـ وكالات

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التوقيع مع الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا لمدة عام واحد مع خيار الشراء.

ووقّع الدولي البرازيلي على عقد مع السيدة العجوز حتى 2018، مقابل 6 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو، الذي يصبح إلزاميًّا بعد تحقيق أهداف رياضية معينة.

ويدفع مبلغ 40 مليون يورو على مدى عامين، وهناك مبلغ مليون يورو إضافي يدفع إلى بايرن ميونخ في حال تحقيق أهداف أخرى معينة.

واجتاز صاحب الـ26 عامًا الفحوصات الطبية بنجاح هذا الصباح، وسوف يرتدي القميص رقم 11.