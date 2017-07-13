رفع الإيقاف عن الاتحاد السوداني بقرار من الفيفا

المواطن ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، رفع الإيقاف المفروض الأسبوع الماضي على الاتحاد السوداني للعبة، على خلفية تدخل سياسي، وذلك بعد تعليق الحكومة قرارًا يتعلق بالاتحاد المحلي.

وأشار الـ”فيفا”، في بيان، إلى أنه “رفع (…) قرار تجميد العضوية الذي كان مفروضًا على الاتحاد السوداني لكرة القدم، لعدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 14 و19 من نظام فيفا الأساسي على خلفية قرار صادر عن وكيل وزارة العدل بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2017”.

وأضاف أنَّ “القرار اتخذ في أعقاب تأكيد الاتحاد السوداني لكرة القدم أن السيد بكري حسن صالح، رئيس وزراء السودان، أصدر قرارًا يقضي بتعليق قرار وكيل وزارة العدل، وإعادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور معتصم جعفر سر الختم إلى موقعه”.

وكان الـ”فيفا” أعلن في السابع من تموز/يوليو، تجميد عضوية الاتحاد السوداني، مبيّنًا أنَّ “القرار لن يرفع إلا بعد إعلان تجميد قرار وكيل وزارة العدل (…) وإعادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور معتصم جعفر سر الختم إلى موقعه”.

وبحسب رسالة سابقة من الـ”فيفا”، أجاز قرار وكيل وزارة العدل للشرطة، إخلاء مقر الاتحاد بالقوة، وتسليمه على ما يبدو إلى اللواء المتقاعد عبدالرحمن سر الختم، الذي فاز في انتخابات الاتحاد المحلي في نهاية نيسان/أبريل، والتي أجريت على رغم اعتراض الـ”فيفا”.

ويعترف الـ”فيفا” بأحقية معتصم جعفر سر الختم بإدارة النشاط الكروي في السودان.