رياح نشطة وأتربة مثارة تحد الرؤية على الرياض حتى الثامنة

المواطن - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر أن تشهد منطقة الرياض نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة الثامنة مساء من هذا اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم، أن يكون الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (2كم) على مناطق شمال وشمال شرق المملكة كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان فترة مابعد الظهيرة.