رياض محرز يرحب بعرض روما ولكن!

المواطن ـ وكالات

قالت تقارير صحافية إنجليزية: إن النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي حدد موقفه من الانتقال إلى صفوف نادي روما في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تلك التقارير أن الدولي الجزائري لا يرفض الانتقال إلى صفوف فريق العاصمة الإيطالية، ولكنه يضعه كخيار ثانٍ بعد نادي آرسنال.

وتابعت أيضًا بأن إدارة ليستر سيتي تريد مبلغ 55 مليون يورو للموافقة على رحيل أفضل لاعب في البريميرليج في الموسم قبل الماضي إلى أي فريق.

الجدير بالذكر أن في حالة تعاقد الجيالوروسي مع محرز فسيكون خير تعويض للاعب المصري محمد صلاح الذي انتقل قبل أسبوعين إلى نادي ليفربول.