زحام المراجعين وتأخر أطباء مستشفى سراة عبيدة يزيد معاناة المرضى

المواطن - فهد القحطاني - سراة عبيدة:

أبدى عدد من مرضى ومراجعي العيادات الخارجية بمستشفى سراة عبيدة استياءهم من شدة الزحام، أثناء مراجعة أقسام العيادات في انتظار حضور الأطباء.

وقال بعض المراجعين إنهم يأتون من الساعة السابعة صباحًا وينتظرون الأطباء، لكن حتى الساعة التاسعة لم يحضر إلا الممرضات وأطباء في أقسام أخرى.

ولفت المراجعون إلى أن التزاحم الشديد يكون بقسم النساء والولادة مطالبين بتزويد العيادة بطبيب آخر حيث لايوجد إلا طبيب أو طبيبة.

وقال المواطن دوران القحطاني: حضرت من مكان يبعد عن المستشفى ١٠٠كيلو، ووصلت عند الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة ونحن في انتظار الطبيب مع العلم أن الموعد الذي أحذناه كان عند الساعة الثامنة.

وأضاف: نعاني من هذة المشكلة في كل مرّة نراجع المستشفى وبعض الأحيان عند مراجعتنا للمستشفى يجبروننا على مراجعة المركز الصحي بالفرشة، الذي لا يوجد به أية خدمات صحية، ولا نجد أمامنا إلا أن نتوجه الى مستشفى سراة عبيدة ونقع ضحايا الشد والجذب بين المركز الصحي بالفرشة والمستشفى ومطالبتهم بالتحويل.

وطالب المواطنون بحث منسوبي المستشفى على التقيد بمواعيد المرضى وسرعة علاجهم نظرًا لبعد بعض المراجعين والمرضى من المستشفى مما زاد أوجاع مرضاهم.

من جانبها كشفت صحة عسير أسباب الازدحام حيث أوضح متحدث الشؤون الصحية بعسير، سعيد بن عبدالله النقير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية في مستشفى سراة عبيدة من تاريخ 01/01/2017 م حتى تاريخ اليوم 27/07/2017 م حوالي 23668 مراجعًا تخدمهم 12 عيادة وهي العيون والأنف والأذن والحنجرة والجراحة والباطنية والقلب وجراحة العظام والمسالك البولية والكلى والأطفال والنساء والولادة وعيادة الجلدية وعيادة فحص ما قبل الزواج ويعمل بها حوالي 19 طبيبًا ما بين استشاري وأخصائي ومقيم.

وأضاف أن تأخر الأطباء في بعض العيادات يعود الى أن بعض التخصصات لا يوجد بها سوى طبيب حيث يتناوب عمله بين المرضى المنومين وبين مراجعي عيادته بالإضافة لكونه تحت نظام الاستدعاء إلى جانب زيادة المراجعين وخصوصا القادمين من خارج المنطقة نظرًا لفترة الصيف كذلك بسبب تحويل العديد من الحالات من المستشفيات القريبة نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها المناطق الحدودية وخاصة في محافظة ظهران الجنوب.