زيادة الرسوم على المرافقين تشمل كل الخاضعين لنظام العمل إضافة للعمالة المنزلية

المواطن - الرياض

أكدت الجوازات السعودية أن قرار زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والتابعين تشمل كل المرافقين والتابعين الخاضعين لنظام وزارة العمل، إضافة للعمالة المنزلية.

وأوضح مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان، في تصريحات للزميلة صحيفة الرياض ، أن تحصيل رسوم المرافقين والتابعين والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي واجب النفاذ اعتباراً من 2017/7/1 ينطبق على عموم المقيمين الخاضعين لنظام وزارة العمل.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد في وقت سابق أنه سيتم تطبيق زيادة الرسوم في موعدها المحدد سلفًا ضمن خطة المملكة لتحقيق التوازن المالي بحلول 2020.

ونفت وزارة المالية استثناء أي جنسية من تطبيق الرسوم الجديدة بما في ذلك السوريون واليمنيون.