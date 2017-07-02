سار تعتذر بسبب عطل رحلة القصيم ـ الرياض وتكشف عن الإجراءات والحلول

المواطن ـ متعب النماصي:

أعلنت شركة الخطوط الحديدية، عن اعتذارها بسبب العطل الإلكتروني الذي تعرّضت له إحدى رحلات قطار “سار” الرياض ـ القصيم، كاشفة عن الإجراءات المتّخذة في حينه، واللاحقة للواقعة.

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أنه عند حوالي الثامنة والنصف من مساء يوم السبت، الأول من تموز/يوليو ٢٠١٧م، وأثناء سير رحلة قطار ركاب منتظمة بين القصيم والرياض، حدث خلل إلكتروني مفاجئ بمولد الطاقة المشغلة للقطار، مما أدى إلى توقفه.

وأشارت إلى أنّه “فور تلقي مركز عمليات سار بلاغ قائد القطار، تم تفعيل خطة الطوارئ، المتمثلة في تشغيل قطار الركاب الاحتياطي لنقل الركاب؛ وقد تم نقل جميع الركاب ولله الحمد، ولم يتأثر أي من الركاب الذين كانو على القطار”.

وأضافت “إذ تقدم (سار) شديد اعتذارها لعملائها الكرام، لهذه الواقعة، لتؤكد أنّها باشرت في حينه التحقيقات الفنية، بهدف الوقوف على الأسباب الفعلية لهذا الخلل الإلكتروني”.