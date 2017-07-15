سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال

المواطن ـ وكالات

أعلن النجم تشيلي ألكسيس سانشيز رغبته في الرحيل عن آرسنال، والانتقال إلى نادٍ يمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد الدولي تشيلي مع آرسنال الصيف القادم، وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق مُرْضٍ، حيث رفض النادي اللندني تلبية طلبات سانشيز المادية بمنحه راتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وقال ألكسيس سانشيز، في تصريح له من تشيلي حيث يقضي عطلته الصيفية: “أريد أن ألعب في دوري أبطال أوروبا، لكن مستقبلي لا يعتمد علي، القرار في يد آرسنال”.

وأضاف: “الآن أنا في انتظار آرسنال، رغبتي هي اللعب في دوري أبطال أوروبا، والفوز بها، إنه حلم الطفولة”.

ويذكر أن آرسنال سيشارك في الدوري الأوروبي بعد احتلالهم المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحسب العديد من التقارير فهي بطولة لا ترقى لطموحات ألكسيس سانشيز.

وفي وقت سابق من اليوم كشف فينجر أنه أجرى محادثات “إيجابية” مع سانشيز برسائل نصية.

وقال فينجر: “بالطبع (سيبقى)”.

“ليس هناك الكثير لحله مع اللاعب. لقد تكلمت معه من خلال رسائل نصية كانت إيجابية جدًّا، وأفكاري هي دائمًا إيجابية”.