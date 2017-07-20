سجن روسي 5 سنوات بسبب برمجية أصابت 11 مليون كمبيوتر في العالم

المواطن - وكالات

حكمت محكمة أميركية بالسجن خمس سنوات على روسي، أكد ممثلو ادعاء أميركيون أنه لعب دورًا في تطوير برمجيات خبيثة متطورة تعرف باسم (سيتادل) استخدمت لسرقة معلومات مالية شخصية من الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وأوضح ممثلو الادعاء أن فارتانيان ساعد في الفترة من 2012 إلى 2014 خلال وجوده في أوكرانيا والنرويج في تطوير وتحديث وصيانة برمجيات سيتادل التي صممت لسرقة المعلومات المالية والشخصية من شبكات الكمبيوتر.

وتابع ممثلو الادعاء مستشهدين بتقديرات لصناعة الإنترنت أن برمجيات سيتادل أصابت نحو 11 مليون كمبيوتر في أنحاء العالم، وسبّبت خسائر تتجاوز 500 مليون دولار.