سجن “قاتل القطط” في كاليفورنيا 16 عامًا!

المواطن - وكالات

قرر قاضٍ في مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا، سجن شاب لمدة 16 عامًا بعد إدانته بقضايا تتعلق بالاعتداء على قطط وقتلها.

واعترف روبرت روي فارمر (26 عامًا) بالذنب العام الماضي بعد توجيه اتهامات إليه من بينها “القسوة مع الحيوانات والاعتداء عليها”.

وبدأت فصول القصة في عام 2015، حيث لاحظ سكان منطقة كامبريان بارك اختفاء العديد من القطط، وتم العثور فيما بعد على قططٍ ميتة في عدة أماكن، وقد تمكنت إحدى القطط من الفرار من الشاب، وبفحصها تبين أنها مصابة بجروح.

وتم القبض على المتهم في نفس العام داخل سيارته، ووجد داخلها قطة ميتة وآثار لفراء قطط ودماء، وحقيبة تحتوي على قفازات من النوع المغطى بالفرو وسكين.