سرقوا 285 شاشة تلفزيون وعرضوها للبيع بسعر بخس فأوقعت بهم شرطة الرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي استولى على 285 شاشة تلفزيونية بعد سرقة شاحنة نقل بحمولتها، قبل عدة أيام.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة عن قيام وافد من جنسية عربية بعرض بضاعة عبارة عن 285 شاشة تلفزيونية بأقل من قيمتها السوقية.

وأضاف أنه بناء على ذلك فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها ووضع الشخص تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة، ووفقًا لما تم اتخاذه من إجراءات أشارت الدلائل إلى تورطه وأربعة آخرين بالتخطيط والوقوف خلف سرقة شاحنة نقل بحمولتها مُبلغ عن اختفائها وقائدها بتاريخ 23/ 10/ 1438هـ.

وقال: أسفرت الجهود الميدانية- بفضل من الله تعالى- عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة، واتضح أن ثلاثة منهم مطلوبون على ذمة قضايا أخرى، وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم، وقاموا بالدلالة على موقع إخفاء الشاحنة وحمولتها بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق؛ لمعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض؛ تمهيدًا لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع؛ نظير ما أقدموا عليه.