سرق 5 مركبات وحقائب نسائية.. سقوط أربعيني من أرباب السوابق في جدة

المواطن - جدة

قبضت شرطة مدينة جدة على لص سرق مركبات ومحلات وأيضًا حقائب نسائية.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة جدة تلقت عددًا من البلاغات بشأن سرقة 5 مركبات وحقائب نسائية وسرقة صندوق نقود لأحد المحال التجارية.

وتابع أن الدوريات السرية بأمن محافظة جدة، نجحت في القبض على شخص ينتمي لجنسية عربية، في العقد الرابع من العمر، من أرباب السوابق.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المتهم وتسليمه إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الاستدلال معه، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.