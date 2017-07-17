سعود بن نايف معزيًا أسرة الشهيد هزازي: تضحياته محل فخر واعتزاز 

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الأحد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوالد وذوي الجندي أول محمد حسين هزازي، أحد منسوبي قوات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الذي استشهد إثر تعرض دوريته لإطلاق نارٍ من مصدرٍ مجهول بمحافظة القطيف.

وقال خلال زيارته لأسرة الشهيد في منزلهم بمحافظة الخبر بحضور مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالح: إن الشهيد كان مدافعًا عن دينه وبلاده، وما يبذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هي محل تقدير واعتزاز القيادة ومحل فخر واعتزاز المجتمع.

ومن جهته، عبر والد الشهيد عن شكره وتقديره للقيادة على المواساة والتعزية لهم في مصابهم والاهتمام بأبنائهم الشهداء.