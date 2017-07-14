سفير إيران في الدوحة يدير أزمة قطر خلف الكواليس وهنا الدليل!

المواطن ـ رقية الأحمد:

عقد السفير الإيراني في الدوحة محمد علي سبحاني، لقاء مع رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية عبد الله بن ناصر آل ثاني، والأمين العام لوزارة الخارجية في قطر حسن الحمادي.

وتم خلال اللقاء، وفق مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، نقلاً عن وكالة “إيسنا” الفارسية للأنباء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية الأخرى. كما بحث السفير الإيراني في لقائه مع حسن الحمادي آخر تطورات الأزمة القطرية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

والقارئ لمجريات الأزمة القطرية، منذ انطلاق مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، في الـ 5 من حزيران /يونيو الماضي، يستشف إصرار دويلة التآمر، على الارتماء في أحضان الملالي، وقبولها بإملاءات دولة المجوس، بغية عدم الإذعان للمطالب الخليجية العربية، والتخلي عن دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وإيواء المتورّطين فيه.

وتواصل طهران، العبث في المنطقة العربية، سعيًا نحو نشر مذهبها الاثني عشري، رغمًا عن عقيدة المسلمين، مستترة خلفه لتصدير ثورتها المزعومة، وتحقيق أحلام كسرى، في هدم الإسلام من داخله.

وتصدّت المملكة العربية السعودية، لمشاريع الفرس في المنطقة، بداية من اليمن، التي انتشلته عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، من براثن الانقلاب الحوثي، المدعوم من طرف إيران، وصولاً إلى مشروعها في المنطقة الخليجية، الذي استهدفت من خلاله زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين والكويت والسعودية، فضلاً عن جرائمها بحق حجاج بيت الله الحرام، بغية تدويل الوصاية على الحرمين الشريفين.