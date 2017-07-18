سفير بغداد لدى الرياض يكشف حقيقة فتح المنافذ البرية والجوية بين البلدين

المواطن ـ الرياض:

تشهد الأسابيع المقبلة، افتتاح منفذي عرعر وجميمة الحدوديين بين السعودية والعراق، فيما ينطلق التشغيل التجريبي لخطوط الطيران بين العاصمتين الرياض وبغداد، خلال شهر، والتي توقفت منذ الغزو العراقي للكويت في آب/أغسطس 1990.

وكشف السفير العراقي لدى السعودية الدكتور رشدي العاني، في تصريحات صحافية، عن قرب إطلاق أربعة وجهات من جدة والرياض إلى بغداد والنجف وأربيل والبصرة، معلنًا أنَّ “جميع الموافقات لتشغيل خطوط الطيران المتوقفة بين البلدين نحو 27 عاماً صدرت، والمتبقي فقط تنظيم عمليات هبوط وإقلاع الطائرات والعمليات الإدارية”.

وأوضح العاني أنَّ “منفذ عرعر كان مفتوحاً للحج والعمرة خلال الأعوام الماضية”، مشيراً إلى أنَّ “افتتاح منافذ الجو والبر بين البلدين، يحفز توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والسياحية، إضافة إلى أنه يوجد 70 ألف عراقي يعملون في السعودية، ولهم مصالح ووظائف، ومنهم رجال أعمال”.

وبيّن أنَّ “الراغبين في زيارة العراق في الفترة السابقة كانوا يضطرون إلى السفر عبر الأردن أو الكويت أو تركيا”، مرجّحًا أن تشهد الفترة المقبلة زيارة عدد من المسؤولين العراقيين للسعودية، لتنشيط العلاقات بين البلدين، وفتح مشاريع مشتركة، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية، في 20 من حزيران/يونيو الماضي، واجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.