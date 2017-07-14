سلطان بن سلمان يدشن معرض “الحرس الوطني” في سوق عكاظ

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مساء أمس، معرض وزارة الحرس الوطني المشارك في فعاليات الدورة الـ 11 لسوق عكاظ، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، وتستمر فعالياته حتى 28 من الشهر الجاري.

وكان في استقبال الأمير سلطان بن سلمان فور وصوله لمقر المعرض رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الحرس الوطني بسوق عكاظ العميد ركن محمد بن عائض العتيبي.

وأطلع الأمير سلطان بن سلمان على ما تتضمنه أجنحة معرض وزارة الحرس الوطني، والتي تحكي تاريخ ومسيرة الحرس الوطني، وما يقدمه من جهود في خدمة الدين والوطن.

واستمع الأمير سلطان بن سلمان إلى شرح مفصل عن قطاعات ووحدات الحرس الوطني المشاركة وما تقدمه من خدمات جليلة للوطن والمواطن، سواء في المجالين العسكري والأمني وفي حفظ وحماية حدود الوطن وأمنه وخدمة ضيوف الرحمن، أو في المجالات الطبية والثقافية والتعليمية؛ في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به منسوبو وزارة الحرس الوطني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وأوضح العميد ركن محمد عائض العتيبي أن هذه المشاركة لوزارة الحرس الوطني تعد الأولى في مهرجان سوق عكاظ، مشيرًا إلى حرص وزارة الحرس الوطني على أن تكون هذه المشاركة ذات طابع مميز ومتنوع، وذات قيمة مضافة لفعاليات سوق عكاظ.