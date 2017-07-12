سماعة ذكية تنقذ امرأة من القتل

المواطن - وكالات

نجحت سماعة منزلية ذكية في إنقاذ حياة امرأة مكسيكية من الموت بعد تهديدها بالقتل من قبل صديقها بإجراء السماعة مكالمة هاتفية عاجلة للشرطة.

وفي التفاصيل تمكنت الشرطة المكسيكية من إلقاء القبض على المتهم إدواردو باروس (28 عاماً) الذي هدد صديقته وابنتها داخل منزلهما بالقتل حاملاً في يده مسدساً، وتفوه أثناء التهديد جملة “هل ستقومين بالاتصال بالشرطة؟”، وما إن سمعت السماعة الذكية المرتبطة بنظام صوتي محيطي داخل المنزل بهذه الجملة، حتى قامت بطلب (911) على اعتبار أنها تلقت أمراً من أحد أفراد المنزل، وبالفعل حضرت الشرطة على الفور عقب تلقيها نداء الاستغاثة، وقبضت على باروس.

وعلى الرغم من عدم ذكر نوع أو ماركة المساعد الصوتي المنزلي الذكي، إلا أن أبرز وأشهر نوعين متوفرين حالياً في الأسواق هما “أمازون إيكو” و”غوغل هوم”، وأبدت الشرطة إعجابها بالتكنولوجيا الذكية الحديثة التي بإمكانها حماية الأبرياء وإنقاذ الأرواح من القتل.

وتفكر شركات التكنولوجيا العملاقة حالياً في تطوير أجهزة ذكية أكثر تخصصاً بحيث تفيد المستخدم حسب اهتمامه وتخصصه ونشاطاته وليس نمطاً واحداً للجميع.