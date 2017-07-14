سيميدو: سأقدم كل ما لدي من أجل برشلونة

المواطن ـ وكالات

قدم برشلونة لاعبه الجديد الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو بعد التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا حول قيمة الصفقة وصيغة الدفع، حيث يعتبر الظهير الأيمن صاحب الـ23 عامًا أولى صفقات النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدث سيميدو عن انتقاله إلى برشلونة حيث قال: “أنا فخور بارتداء قميص برشلونة، إنه النادي الذي كنت دائمًا أتمنى أن ألعب معه، في الحقيقة كل اللاعبين حول العالم يحلمون باللعب لنادي برشلونة، وبالتأكيد أنا واحد منهم”.

وأضاف سيميدو قائلًا: “أنا هنا الآن، وسأكون إلى جانب لاعبين كبار، أرغب في التطور والتعلم منهم جميعًا، مستعد لتقديم أفضل ما لدي من أجل برشلونة، أنا لست من نوعية اللاعبين الذين بإمكانهم التهاون أو التسبب في خسارة فريقي، يمكن للمدرب والمشجعين الوثوق بي”.

وواصل سيميدو حديثه عن انتقاله إلى النادي الكتالوني قائلًا: “أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا، كانت ردة فعلي مميزة جدًّا حينما علمت باهتمام برشلونة في التعاقد معي، برشلونة كان دائمًا خياري الأول والمسؤولين وحدهم يعلمون كم كانت الصفقة صعبة لكن رغبتي حسمت الأمر”.

وعن مركزه المفضل في الملعب قال سيميدو: “عندما وصلت إلى بنفيكا كنت لاعب وسط ميدان، لكن مع الوقت تحولت إلى مركز الظهير الأيمن، كنت فقط أحاول أن أتعلم من كل المدربين الذين حصلت عليهم في مسيرتي، اكتسبت أشياء مختلفة من كل مركز لعبت فيه”.