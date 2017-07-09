شاب ينقذ مسنة وخادمتها بالجبيل.. و”المواطن” تكشف قصة البطولة الكاملة

المواطن - نوف العايد - الجبيل

في عمل بطولي وإنساني لشاب سعودي، من أهالي مدينة الجبيل، استطاع إنقاذ مواطنة مسنة مع خادمتها من حريق شب بمنزلهم، حيث أصيبت إصابات طفيفة.

ونال الشاب على تضحيته تكريمًا من نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد، كما حصل على الثناء من محافظ الجبيل عبدالله العسكر.

القصة الكاملة:

وأكد الشاب سالم غرم الله الزهراني، في تصريحات إلى “المواطن“، أنه في صبيحة يوم الخميس الماضي في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة، كان متواجدًا في منزله بحي طيبة بالجبيل البلد، وأنقذ المنزل الذي أمام بيته مباشرة، وتسكن فيه المسنة.

وسرد تفاصيل الحادث، وقال: “كنت متواجد بمنزلي حيث كانت غرفتي تطل على الشارع المقابل للمنزل الذي اندلع به الحادث في حي طيبة بمدينة الجبيل البلد، وسمعت استغاثة امرأة بالخارج بصوت عالٍ، ليتبين لي فيما بعد أنها الخادمة، وما كان مني إلا أن هرعت مسرعًا إلى الباب، وبعد أن خرجت أمام منزلي شاهدت بعض الدخان الخارج من الدور الأول للمنزل وهو عبارة عن فيلا مكونة من دوريين”.

كسر الباب ليدخل:

وتابع: “أسرعت إلى باب الفيلا وناديت لعل أحد من أهل المنزل يسمعني لكن دون جدوى، فاضطررت إلى كسر الباب الخارجي، ومن حسن الحظ أنني خرجت من منزلي وهاتفي الجوال في يدي فاتصلت بالدفاع المدني”.

وأردف: “كسرت الباب ودخلت إلى المنزل وتمكنت من فتح الباب الداخلي أيضًا فوجدت البيت يعج بالدخان، وسمعت صراخ السيدات فدخلت في عجاج الدخان، لأجد المرأة الكبيرة صاحبة المنزل والبالغة من العمر قرابة السبعين، وكانت تحاول الدخول لإنقاذ زوجها المقعد بمساعدة خادمتها التي حاولت مساعدتها على النهوض والخروج”.

الخروج:

واستكمل البطل قوله: “تمكنت من إخراجهم إلى الخارج هي وخادمتها، وحين سؤالي لهما عن وجود أحد آخر، تبين وجود رجل مسن يعاني الشلل وهو زوجها، فحاولت إبعادها، وفي نفس الوقت اتصلت على زوجتي التي حضرت للفيلا وبقيت مع الأم والخادمة في فناء المنزل”.

البحث عن طريق للدخول وإنقاذ القعيد:

وأضاف: “حاولت دخول المنزل مرة أخرى، ولم أستطع من كثافة الدخان، ولم أتمكن من العثور على باب الغرفة، وما كان مني إلا العودة إلى الخارج، فكسرت زجاج الغرفة لتندلع النيران إلى الخارج لأجد خرطوم الماء في فناء الفيلا، فتمكنت من فتح الماء وإطفاء النار المشتعلة داخل الغرفة”.

وصول الدفاع المدني:

ولم تنتهِ القصة هنا، حيث قال: “انطفأت النيران ولكن تزايد الدخان كان بشكل كثيف، وفي هذه اللحظة وصل رجال الدفاع المدني، ودخلوا إلى المنزل لمساعدتي ومساعدة الرجل المسن الذي توفي رحمه الله، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد ما تبقى من النيران وأُصبت بإصابة طفيفة وتم إسعافي وخياطة الجرح”.

وختم الزهراني بقوله: “قدرة الله كانت أقوى من جهودنا، حيث دخل رجال الدفاع المدني إلى المنزل وتفقدوه، كما استخدموا بعض الأجهزة لإزالة الدخان وإخراج الجثة”.

وسأل الله أن يتقبل الفقيد من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.