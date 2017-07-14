شاهد .. أحاديث فضل الدعاء آخر الليل يرويها الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

المواطن ـ الرياض:

منذ الإعلان عن نبأ وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يعيدون إلى الأذهان، مواقفه المأثورة، بمقاطع مصوّرة، ستظلُّ شاهدة له على مدار التاريخ الإنساني.

وفضلاً عن تاريخه العسكري المشرّف، ومواقفه الوضّاءة، في دحر العدو الحوثي في العام 2009، انتشرت مقاطع مصوّرة للأمير الراحل، تكشف عن الجانبين الإنساني والروحاني في حياته.

ومن بين المقاطع المتداولة، رصدت لكم “المواطن”، مقطعين اثنين، الأول للأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله في منزل الشيخ عبدالله الفهد الثنيان رحمه الله يقرأُ بعض الأحاديث عن فضل الصلاة والدعاء آخر الليل.

أما المقطع الثاني، فعبارة عن دعاء بصوت الأمير الراحل عبدالرحمن، الذي وافته المنية أمس الخميس، ويصلى عليه بعد العشاء اليوم الجمعة في الحرم المكي.