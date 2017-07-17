شاهد .. الألوان الشعبية تشعل فعاليات صيف النماص 1438

المواطن ـ سعيد آل هطلاء/تصوير ـ عبدالله جاري/عوض آل الشيخ ـ النماص:

وسط حضور كثيف من أهالي محافظة النماص والزوار والمصطافين، أحيت فرقة السروات، مساء الأحد، ليلة تراثية ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص 1438، تحت شعار “صيفنا ألوان”.

وأقيمت الفعالية، بالساحة الشعبية في قصر التراث وسط المدينة، حيث أبدعت الفرقة في تأدية الألوان الشعبية، ليشعل ذلك حماس الحضور، الذين تفاعلوا بالانضمام إلى صفوف الفرقة للمشاركة في تلك الموروثات الشعبية، والتي أحياه عدد من الشعراء الشباب، بأجزل عبارات القصيد وبالألحان الجنوبية الرائعة، التي ركزت كلماتها على تأكيد مدى اللحمة الصادقة بين القيادة والشعب.

يذكر أن فرقة السروات، تقدم يوم الثلاثاء المقبل، لون العرضة في متنزه “آل وليد”، بعد صلاة العصر.