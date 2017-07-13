شاهد.. الجوازات تحذر من ضياع جواز السفر أو سرقته بفيديو كرتوني

شاهد.. الجوازات تحذر من ضياع جواز السفر أو سرقته بفيديو كرتوني

2017/07/13
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الخميس، المواطنين من ضياع جواز سفرهم أو سرقته.

ونشر الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يشدد على أهمية الحفاظ على جواز السفر، ووضعه في أماكن مناسبة، كي لا يتعرض للضياع أو السرقة، مضيفًا أنه “يجب التأكد من صلاحيته قبل السفر به”.

 

 



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