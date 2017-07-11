شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة!

المواطن - وكالات

بين مقطع فيديو متداول، سقوط أطفال على الطريق بسبب الرياح القوية.

وبحسب الفيديو، كان مجموعة من الأطفال يحملون قطعة كارتونية ويسيرون بها اتجاه الهواء، ولكن سقطوا على الأرض من قوة الرياح التي راحت تدفع كل واحد منهم.