شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة!
راحت تداع كل واحد منهم على الطريق

شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة!

2017/07/11
الساعة 2:19 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

بين مقطع فيديو متداول، سقوط أطفال على الطريق بسبب الرياح القوية.

وبحسب الفيديو، كان مجموعة من الأطفال يحملون قطعة كارتونية ويسيرون بها اتجاه الهواء، ولكن سقطوا على الأرض من قوة الرياح التي راحت تدفع كل واحد منهم.



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