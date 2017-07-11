2017-07-11 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة! راحت تداع كل واحد منهم على الطريق شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة! 2017/07/11 الساعة 2:19 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1455 0 طباعة المواطن - وكالات بين مقطع فيديو متداول، سقوط أطفال على الطريق بسبب الرياح القوية. وبحسب الفيديو، كان مجموعة من الأطفال يحملون قطعة كارتونية ويسيرون بها اتجاه الهواء، ولكن سقطوا على الأرض من قوة الرياح التي راحت تدفع كل واحد منهم. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. رد فعل طفل رضيع تجاهله والده شاهد.. مشاجرة واشتباك بالأيدي بين ضيفين على الهواء شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة! شاهد.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار حادث مروع على طريق عرفات.. شاهد: نهاية مأساوية لسائق متهور اصطدمت مركبته بعمود إنارة! الرياضة العالمية باولينيو متاح إلى برشلونة بشرط! لاعب ريال مدريد قريب من ارتداء قميص بايرن ميونيخ تصريحات سولانكي بعد الانضمام رسميا إلى ليفربول لاعب ريال مدريد: نريد الحصول على السداسية مورينيو: لوكاكو يُناسب مانشستر يونايتد فيسبوك