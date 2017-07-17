شاهد.. المغامسي يبكي متأثرًا بهذه الآية أثناء حديثه عن تعظيم العبد لكلام الله

المواطن - عبدالرحمن دياب

تحدث إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، الشيخ صالح المغامسي، عن تعظيم العبد المؤمن لكلام الله عز وجلَ، حيث أكد أن عظيم الإيمان بالله لدى المؤمنين جعلهم يقولون بالقلب واللسان أن الله لا يمكن أن ينزل على عبده ورسوله إلا خيرًا.

وأضاف المغامسي في محاضرة بعنوان “تأملات قرآنية” في جامع ابن يماني بجدة، أن الإيمان بأن القرآن منزل من عند الله عظيم، وقوله: “وجئت به” يأتي به في أولها كتاب الله وبعد ذلك يأتي تلاوته في الصلاة في الفرض والنفل، وأنه يجب وجوبًا شرعيًّا على المسلم أنه لو تُلي عليه كتاب الله أن يفيض دمعه وينقاد لأوامر القرآن كما ينقاد لنواهيه فيقف عند نواهيه ويجتنبها وعند أوامره فيأتيها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

وتابع الشيخ المغامسي أن إيمان المؤمن بالقرآن لا يزيده شيئًا وعدم الإيمان به لا ينقص منه شيئًا.

وبكى المغامسي خلال قراءة أية: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} من سورة المائدة.