شاهد.. الملك يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الشاطئ بجدة، مساء اليوم، جموع المعزين في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.



واستقبل الملك، أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان، يرافقه معالي وزير التنمية الاجتماعية الشيخ محمد بن سعيد الكلباني، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وعددًا من المسؤولين.



كما استقبل خادم الحرمين الشريفين كلًّا من معالي الشيخ فيصل السعود المحمد الصباح، ومعالي الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، ومعالي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ومعالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بدولة الكويت، والشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير الكويت لدى المملكة.



واستقبل الملك المفدى الممثل والمبعوث الخاص لجلالة ملك الأردن الدكتور باسم عوض الله، وعددًا من السفراء المعتمدين لدى المملكة.

وعبّر الجميع عن بالغ عزاء ومواساة قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لهم جميعًا على مشاعرهم الأخوية الصادقة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر الشاطئ مساء اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وجموعًا غفيرة من المواطنين الذين قدموا التعازي للملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.



وقد أعرب الملك المفدى عن شكره للجميع على مشاعرهم الطيبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته.



كما تلقى أبناء الفقيد- رحمه الله- صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التعازي من الجميع في وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.



حضر الاستقبالات، صاحب السمو الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.



وحضر أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.



كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي.



وأيضًا، صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الملكي الأمراء.

