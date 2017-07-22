شاهد.. الموت يلاحق مذيعة شهيرة بطريقة لن تصدقها!

المواطن - وكالات

لقيت مذيعة تلفزيون شهيرة، مصرعها بعد أن هوت عليها نخلة باسقة عملاقة فطرحتها مضرجة بدمها على الطريق.

وأنهت المذيعة كانشان ناث، التي تعمل في قناة Doordarshan الحكومية التلفزيونية، الخميس الماضي درسًا برياضة “اليوغا” في معهد قريب من منزلها بضاحية “شمبور” في مدينة مومباي بالهند، حيث ولدت قبل 58 سنة.

وبعد أن خرجت عائدة إليه في الثامنة صباحًا، ووصلت إلى منتصف شارع بدأت تعبره، فإذا بالنخلة القاتلة تهوي بجذعها عليها وترديها مضرجة.

وأسرع بعض المارة والعاملين في المحلات هناك إليها وأبعدوا الجذع القاتل عنها، وحاولوا ما أمكن إسعافها، إلى أن أقبلت سيارة إسعاف ونقلتها إلى المستشفى الأقرب.

وبعد ذلك وجدها الأطباء ممزقة من الداخل بأنواع عدة من النزيف، أخطرها كان بدماغها، ففشلوا بإنقاذها ولفظت آخر أنفاسها الأخيرة.