شاهد.. انتظروا 4 ساعات لإقلاع الطائرة القطرية ليُصدموا بهذه المفاجأة!

المواطن - الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يبين صدمة ركاب على طائرة تابعة للخطوط القطرية، اكتشفوا بعد مضي 4 ساعات من عدم إقلاعها أنها بدون وقود.

وبيّن المقطع استياءً شديدًا من جانب الركاب، بعد أن قيل في النداء الداخلي للطائرة إنها بدون وقود، خاصةً وأن الموقف سبب صدمة لأحد الركاب؛ مما جعله يسقط مغشيًّا عليه.

ووصف الركاب ما حدث بأنه “مسخرة”، حتى إن البعض انفعل على مسؤولي الرحلة، متعجبين عن كيفية إقلاع رحلة بدون أن يكون هناك وقود في الطائرة.

وتقاطع المملكة والإمارات ومصر والبحرين، الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وتأثرت الخطوط الجوية القطرية سلبًا بالقطيعة العربية للدوحة؛ إذ اعترف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، خلال حفل نفّذته الشركة في الدوحة لإظهار دعمها لأمير قطر، تميم بن حمد، أنه لا يستطيع سوى الاعتراف بالخسائر التي تكبدتها شركته بسبب قرار المقاطعة.