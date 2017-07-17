شاهد بالصور.. انطلاق الموسم السابع من ملحمة صراع العروش

المواطن - أحمد بيومي

انطلق بالأمس قطار الموسم السابع من مسلسل صراع العروش أو game of thrones ، حيث ينتظر الجمهور بدء الموسم الجديد بفارغ الصبر.

مسلسل صراع العروش عبارة عن سلسلة درامية التف الجمهور حولها منذ بدايتها عام 2011، بسب المشاهد المثيرة والخدع التصويرية الاحترافية في المسلسل، وتستمر حلقاتها حتى الآن، حيث شهد يوم أمس عرض أولى حلقات الجزء السابع على قناة “إتش بي أو”.

وتدور أحداث الجزء السابع من مسلسل صراع العروش حول التحالف بين “أم التنانين” و”جون سنو” الذي يجسده كيت هارينجتون، وذلك في إطار توحيد “جون سنو” جهوده لمواجهة خطر السائرين البيض، وإرضاء طموح “أم التنانين” التي ترغب في السيطرة على العرش الحديدي.

يذكر أن مسلسل صراع العروش شهد في مواسمه الستة السابقة صراعات بين الأسر وأعداد لا تحصى من الموتى، حيث يحل الشتاء أخيرا على قارة ويستروس، حاملا معه جيش الموتى الأحياء ورياح انتقام مكبوت.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد من مسلسل صراع العروش أو Game of Thrones عودة للشخصيات الرئيسية للمسلسل، التي لم يعد لديها ما تخسره بعد أن ضحت بأسرها وأطفالها وبراءتها وكرامتها وحتى حياتها، كما هو الحال مع جون سنو الذي عاد من الموت.

كما سيتناول الجزء السابع من المسلسل قيام حرب طاحنة ستحدد من سيجلس على العرش الحديدي، ويحكم الممالك السبع لقارة ويستروس بينما يتقدم صوبهم جيش من الموتى الأحياء يقودهم فرسان من الثلج وهو ما يهدد بهلاك البشرية وتظهر فكرة الانتقام مبكراً في الحلقة الأولى التي تحمل عنوان “دراجونستون”، حين تحذر إحدى الشخصيات قائلة “إذا نجا ذئب واحد فالخراف لن تكون أبداً آمنة”.

وتدور أحداث مسلسل صراع العروش المقتبس عن سلسلة كتب (أسونج أوف أيس أند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن حول صراع ملحمي عبر عدة أجيال للجلوس على العرش الحديدي وهذا هو المسلسل الأكثر مشاهدة على شبكة (إتش.بى.أو) إذ تابعه نحو 25 مليون متفرج الموسم السابق الذي شهد صعود نساء ويستروس وتوليهن السلطة.

وبنهاية الموسم السابق كانت سيرسى لانيستر (لينا هيدى) تجلس على العرش الحديدي في كينجز لاندينج عاصمة الممالك السبع وبجانبها شقيقها جايمي، وهما يصارعان للتعامل مع وفاة أبنائهما.

أما دينيريس تارجاريان (إيميليا كلارك) فشوهدت في نهاية الموسم، وهى تبحر نحو ويستروس بصحبة تيريون لانيستر، بالإضافة إلى جيشها وتنانيها لاستعادة عرش أجدادها.

ونجحت آريا ستارك (مايزى وليامز) في قتل الرجل الذي قتل أسرتها بينما أصبحت سانسا وجون سنو حكام الشمال وتنتهي السلسلة الملحمية بموسم ثامن سيعرض العام المقبل، ويجرى حاليا تطوير مسلسلات تدور أحداثها في ذات العالم الخيالي.

مسلسل صراع العروش أو Game of Thrones بدأ عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه، وحصل على الكثير من الجوائز، كما حصل الممثل بيتر دينكلنج على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد.