شاهد بالصور.. حرس الحدود يحبط تهريب ٣٨٧.٢٤٥ كجم قرص كبتاجون

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقتي (جازان، نجران) تمكنوا بعد توفيق الله خلال الفترة من ١٥-٢١ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

وأضاف أنه تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لمنطقتي (جازان، نجران) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة، والتي تستهدف النيل من شباب المملكة -حفظهم الله-؛ مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، ونتج عن ذلك القبض على عدد 13 شخصاً من الجنسية الأثيوبية، وشخصين سعوديَي الجنسية، وثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية.

وأشار إلى أن مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٨٧.٢٤٥) ثلاثمائة وسبعة وثمانون كيلوجراماً ومئتان وخمسة وأربعون جراماً من مادة الحشيش المخدر و(١٥١٤) ألف وخمسمائة وأربعة عشر قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى والله ولي التوفيق.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا أبداً في صدّ كافة محاولات التهريب عبر الحدود، والتعامل بكل حزم وقوة مع كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناء المملكة والله ولي التوفيق.