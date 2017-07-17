شاهد بالصور.. طائرة النورس ابتكار جديد لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المواطن - الرياض

تمكن مختصون بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من تحويل طائرة مأهولة إلى طائرة من دون طيار.

وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “نجاح تجربة هذه الطائرة “النورس” ميدانياً، والتي تمتاز بالكثير من المزايا الاستراتيجية”.

وأوضح أنه “تم بنجاح تحليق منظومة سرب طائرات من دون طيار يتكون من ثلاث طائرات “النورس” بغرفة تحكم واحدة لتنفيذ مهام مشتركة. وتعد هذه الطائرات من النوع الاستراتيجي للطائرات من دون طيار، التي تصل مدة تحليقها إلى 30 ساعة، وتأتي ضمن مشروعات المدينة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030″.

وأفاد بأن هذا التشكيل من الطائرات التي تقوم بمهام مشتركة له مزايا مهمة حيث يمكن استخدامه كمحطة جوية لنقل كمية عالية من المعلومات بين الطائرات إلى غرفة العمليات الأرضية لتغطية مسافات كبيرة، وهي مجهزة بكاميرات تصوير عالي الدقة نهاري وليلي، ويمكنها حمل حمولات مختلفة وبإمكانها العمل بالأقمار الصناعية.

وبين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن تجربة سرب الطائرات يمكن الاستفادة منها في المجال العسكري، وتتيح مرونة التشغيل والعمليات بحيث يمكن لإحدى الطائرات أن تقوم بالتصوير الجوي، وتقوم الطائرة الثانية بالتشويش بينما تتولى الطائرة الأخيرة المهام التكتيكية.