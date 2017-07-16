شاهد بالصور.. واتساب تضيف 3 ميزات جديدة لمستخدمي الآيفون

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أضافت شركة الفيس لتطبيق الدردشة الشهير “واتساب” ثلاث ميزات جديدة في تحديثها الجديد لمستخدمي نظام iOS وتنوعت المميزات بين سهولة إرسال الوسائط دفعة واحدة وتثبيت الدردشة أو المجموعة الهامة للمستخدم وكذلك إتاحة إرسال جميع أنواع الملفات عبر التطبيق.

وجاءت الميزة الأولى بإمكانية تثبيت الدردشة أو المجموعة التي يراها المستخدم هامة ويحتاج الرجوع إليها باستمرار؛ ويمكن ذلك من خلال سحب المحادثة أو المجموعة إلى اليسار ثم اختيار تثبيت وعند الرغبة بالإلغاء يقوم بنفس العملية، وأتاحت الميزة إمكانية تثبيت ثلاث جهات اتصال أو مجموعات فقط.

وحملت الميزة الثانية سهولة في إرسال الوسائط؛ حيث مكّن التحديث الجديد المستخدم من إرسال مجموعة من الصور أو الفيديوهات دفعة واحدة بعد اختيار تحديد الكل والإرسال بدلًا من إرسال كل صورة أو فيديو على حدة كما هو في السابق.

أما الميزة الثالثة فتمثلت في إتاحة فرصة إرسال أنواع المستندات عبر التطبيق مثل: ملفات الـPDF وغيرها.