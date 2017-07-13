شاهد بالفيديو .. أحفاد المؤسس يتفاعلون مع شيلة للوطن : رقصة الحب والحرب ‎

المواطن - الطائف‎

تفاعل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، مع شيلة وطنية في ختام حفل افتتاح فعاليات سوق عكاظ مساء أمس الأربعاء.

ووقف خالد الفيصل وإلى جانبه الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن و الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشاركين في رقصة الحب على شيلة يادار وسط فرحة وبهجة عمت أرجاء الاحتفال .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، قد افتتحا مساء أمس الأربعاء، الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتستمر لعشرة أيام.