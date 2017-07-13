شاهد بالفيديو .. الجمهور يتفاعل مع شيلة في ختام حفل افتتاح سوق عكاظ

المواطن - الطائف

أظهر مقطع فيديو تفاعل الجمهور مع شيلة في ختام حفل افتتاح سوق عكاظ رافعين الأعلام .

وافتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، مساء أمس الأربعاء، الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي تشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتستمر لعشرة أيام.

وتُعد هذه الدورة من السوق الدورة الأولى بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على سوق عكاظ بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف.

ويساند الهيئة في التنظيم عدد من الجهات الحكومية من خلال جهودها في تهيئة البنية التحتية والخدمات اللوجستية لموقع السوق، وتقديم الخدمات أثناء إقامة السوق، والمشاركة في فعالياته.