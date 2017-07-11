شاهد بالفيديو بيان الداخلية : القتل تعزيرًا لـ 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية

المواطن - الرياض

في ضربة موجهة للإرهابيين وداعميهم من الداخل والخارج، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 4 مواطنين وذلك لتورطهم في عمليات إرهابية في محافظة القطيف.

وأشارت الداخلية إلى أن بعض جرائم الإرهابيين تمثلت في الخروج على الحاكم بالسلاح وإلقاء القنابل الحارقة على رجال الأمن والمشاركة في مسيرات شغب وتخريب وإعاقة عمل رجال الامن وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وأضافت أن الجناة هم :

الإرهابي زاهر عبد الرحيم حسين البصري – سعودي الجنسية.

الإرهابي يوسف علي عبد الله المشيخص-سعودي الجنسية.

الإرهابي مهدي محمد حسن الصايغ- سعودي الجنسية.

الإرهابي أمجد ناجي حسن آل امعيبد- سعودي الجنسية.