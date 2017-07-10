شاهد بالفيديو .. سيذكر التاريخ أن #قطر دمرت دولا وضللت شعوبها

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو الحالة التي آلت إليها الأوضاع في دول ما يُعرف بالربيع العربي، من خراب ودمار وإفلاس وحروب وتهجير وقتل وسفك للدماء، وانهيار اقتصادي، بسبب الثورات التي دعمتها قطر بأموالها وأجهزتها الإعلامية من إذاعات وقنوات فضائية، حيث تحول هذا الربيع إلى خريف موحش ومرعب.

وظهر يوسف القرضاوي في مقطع فيديو يؤكد دعم قطر لثورات تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، مؤكدًا أن قطر دعمت الثورات في هذه الدول بإذاعاتها وتلفزيونها وبمالها ورجالها.

وخلص المقطع بأن ما سيذكره التاريخ حقاً أن قطر دمرت دولاً وضللت الشعوب لقتل بعضهم البعض، “مثل ما قال القرضاوي” بقنواتهم وأموالهم ورجالهم”.