شاهد .. بهذا المفتاح استحوذ نائل نصار على قلب جنيفير بيل غيتس والعالم ينتظر الخاتم

المواطن ـ رقية الأحمد:

نبأ لم يتوقّعوه، لكنّهم استقبلوه بفرحة غامرة، واعتبروه نجاحًا لوطنهم، وليس فقط لمواطنهم، الذي استحوذ على قلب ابنة أغنى رجل في العالم، على الرغم من التعليقات الساخر بعضها.

إنّه المصري نائل نصار، الذي فاز بقلب جنيفير بيل غيتس، وكشف عن ذلك، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، مؤكّدًا الأخبار التي أعلنتها صحيفة “الباريزيان” الفرنسية، بعد ظهورهما معًا في مناسبات عدة، وظهور الشاب المصري برفقة العائلة في البطولة الأخيرة لمسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية مونت كارلو بموناكو.

وأوضح نصار، من مواليد 1991 عاش بالكويت وانتقل لأميركا، أنَّ عشق الفروسية، كان السر الذي جمعه بجنيفير بيل غيتس، هو نفسه أيضًا من أبطال لعبة الفروسية، ومارس اللعبة منذ أن كان عمره 10 أعوام، وفاز ببطولات عدة، منها في شباط/فبراير الماضي، حيث توّج نصار بلقب كأس العالم لفروسية قفز الحواجز في أميركا، جولة ويلينغتون، بعد أن أنهى الشوط الرئيسي للبطولة بلا أخطاء، قبل أن يحتل المركز الأول في شوط كسر التعادل، بعد أن قطعه في 38.15 ثانية وبلا أخطاء أيضًا.

الخريج من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا عام 2013، نائل نصار، نجح في الاستحواذ على قلب ابنة أغنى رجل في العالم، بيل غيتس، الذي تقدّر ثروته بـ 80 مليار دولار، شارك أصدقاءه مجموعة صور، بيّنت عمق المودّة بين الشابين، وحقيقة العلاقة التي تربطهما معًا، ما يؤكّد قرب إعلان الارتباط رسميًا، إذ أكّد في حواره معها والأصدقاء المشتركين، رغبته في إسعادها، لترد جنيفير بيل غيتس، معلنة أنَّ علاقتها به قد غمرتها بالسعادة.

وكعادة المصريين (شعب النكتة)، كان لا بد من بعض الطرافة في تعليقاتهم، إذ تساءلوا كيف استحوذ نائل على قلب جنيفير، وهل سيكون هو مدير شركة “مايكروسوفت” العملاقة، وسألوا إن كان لجنيفير أخت أخرى، علّهم يحظون بفرصة استثنائية كهذه.