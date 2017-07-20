شاهد.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين!

شاهد.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين!

2017/07/20
الساعة 2:13 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

نجح رجل في تحقيق أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد جرأته في الإمساك بأفعى الكوبرا السامة.



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