2017-07-20 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين! شاهد.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين! 2017/07/20 الساعة 2:13 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1260 0 طباعة المواطن - وكالات نجح رجل في تحقيق أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد جرأته في الإمساك بأفعى الكوبرا السامة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. رجل يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه العاريتين! شاهد.. انشغل البائع فسرق منه آيفون 6! فيديو طريف.. فأر يسرق النقود من حقيبة نسائية بحيلة ذكية شاهد.. أطرف مواقف أطفال يمارسون البولينج شاهد.. شاب مغامر يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه الرياضة العالمية بالصورة.. تشيلسي يقوم بحذف بيان التعاقد مع موراتا! دانيلو في طريقه إلى مانشستر سيتي جوارديولا يكشف موقفه النهائي من بقاء أجويرو وبرافو بروسيا دورتموند غاضب من ميلان بسبب أوباميانغ ! بالفيديو.. آرسنال يتغلب على بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال فيسبوك