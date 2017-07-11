2017-07-11 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار شاهد.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار 2017/07/11 الساعة 1:28 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1550 0 طباعة المواطن - وكالات تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين رجلًا صينيًّا يبلغ من العمر 29 عامًا، فقد ساقه اليمنى عندما كان يحاول إنقاذ امرأة صماء تعبر خط سكة حديد. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. رد فعل طفل رضيع تجاهله والده شاهد.. مشاجرة واشتباك بالأيدي بين ضيفين على الهواء شاهد.. الرياح تطيح بأطفال في الشارع بقوة! شاهد.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار حادث مروع على طريق عرفات.. شاهد: نهاية مأساوية لسائق متهور اصطدمت مركبته بعمود إنارة! الرياضة العالمية باولينيو متاح إلى برشلونة بشرط! لاعب ريال مدريد قريب من ارتداء قميص بايرن ميونيخ تصريحات سولانكي بعد الانضمام رسميا إلى ليفربول لاعب ريال مدريد: نريد الحصول على السداسية مورينيو: لوكاكو يُناسب مانشستر يونايتد فيسبوك