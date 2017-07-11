شاهد.. رجل يفقد ساقه أثناء إنقاذ حياة امرأة صماء أمام قطار

المواطن - وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين رجلًا صينيًّا يبلغ من العمر 29 عامًا، فقد ساقه اليمنى عندما كان يحاول إنقاذ امرأة صماء تعبر خط سكة حديد.