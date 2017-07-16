شاهد.. رجل ينقل ثلاجة على متن قطار

المواطن - وكالات

وثق مقطع فيديو متداول قيام رجلين في أستراليا بالاستعانة بالقطار لتوفير مبالغ نقل أثاث المنزل.

وظهر أحدهما يحمل ثلاجة وينجح في إدخالها إلى القطار بسهولة، بينما الآخر سافر مع أريكة على متن قطار، حيث استعان بعربة تسوق بعد ذلك لتسهيل عملية نقلها.

وشاركت صفحة محطة القطار اللقطات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذكرت أن الرجل صاحب الثلاجة تم وقفه ودفع غرامة تقدر بقيمة 252 دولارًا في وقت لاحق.

Today's #TrainEtiquetteTuesday is a simple one: please book a removalist 👏 تم نشره بواسطة ‏‎Queensland Rail‎‏ في 11 يوليو، 2017