شاهد.. ردة فعل ترامب تجاه جندي مارينز أطاحت الرياح بقبعته!

المواطن - وكالات

ظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية- أثناء البث المباشر للحظة وصوله لطائرته- وهو يحاول إعادة قبعة إلى جندي مارينز ضمن طاقم يحرس الطائرة بعد أن طوّحت بها الرياح القوية.

ويظهر الفيديو ترامب وهو يسير متجهًا نحو الطائرة، في قاعدة أندروز بولاية ميريلاند، أمس السبت، ليلاحظ قبعة الجندي الذي يقف بجانب الطائرة دون حراك، كما تفرض البروتوكلات العسكرية، وقد سقطت في الأرض بفعل الريح، ليقوم ترامب بإعادة القبعة إلى رأس الجندي الذي وقف ساكن، وهو يربت على كتفه، إلا أن الريح القوية أطاحت بها مرة أخرى، ليتلقفها أحد العسكريين، ويربت ترامب على الجندي مرة أخرى مشجعًا له.